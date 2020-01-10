Арбитражный суд признал якутскую СК "Стерх" банкротом

10.01.20 12:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 января. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 9 января 2020 года признал страховую компанию "Стерх" банкротом, следует из опубликованной в картотеке суда резолютивной части решения по делу.

В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ отозвал лицензию у компании в конце октября 2019 года по просьбе основного акционера компании - правительства Якутии. Причиной отзыва лицензий стало нарушение страховщиком порядка инвестирования средств страховых резервов. Также отмечалось, что страховая компания неоднократно нарушала требования страхового законодательства.

У "Стерха" были отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, осуществление добровольного имущественного страхования, осуществление обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.

СК "Стерх" - универсальная страховая компания, региональная сеть которой включает 65 филиалов в Якутии, а также в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Краснодаре и других городах. Головной офис компании находится в Якутске. Компания принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Якутии.