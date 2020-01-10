Более 50 объектов в Москве исключены из списка долгостроев в 2019 году

10.01.20 12:53

© РИА Новости. Сергей Венявский

10 января. Interfax-Russia.ru - Из перечня долгостроев и незавершенного строительства в Москве в 2019 году удалось исключить 52 объекта, говорится в сообщении в Мосгосстройнадзора.

В нем отмечается, что из них 19 достроено в рамках городского заказа, 28 - инвестиционные, 5 - федеральные.

Восемь объектов введены в эксплуатацию, среди них: спортивно-оздоровительный комплекс на Марьинском бульваре, культурно-деловой центр в районе Лианозово и др. На 21 объект оформлены разрешения на строительство, включая гостинично-деловой комплекс на Поклонной улице, жилой комплекс на Аминьевском шоссе.

"Еще 23 площадки, где работы не были начаты или продолжение работ нецелесообразно, приведут в порядок и благоустроят. Среди них: площадка на территории Московского педагогического государственного университета на проспекте Вернадского, где планировалось строительство подземного гаража, пешеходно-торговый мост с торговым центром на улице 26-ти Бакинских комиссаров, торгово-выставочный комплекс на улице Измайловский вал, наземный гараж-стоянка в районе Куркино и др.", - добавляется в материалах.

В настоящее время на контроле остается 260 объектов, из которых: 24 - федеральные; 152 - инвестиционные; 84 - городской заказ.