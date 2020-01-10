Запрет на продажу "снюса" введен в Калининградской области

10.01.20 12:55

© РИА Новости. Константин Михальчевский

10 января. Interfax-Russia.ru - Депутаты Калининградской областной думы приняли закон о запрете продажи в регионе некурительной никотиносодержащей продукции ("снюса"), сообщили "Интерфаксу" в парламенте региона.

"Закон принят депутатами на внеочередном заседании думы. За проект документа в первом и втором чтениях проголосовало подавляющее число законодателей", - отметили в пресс-службе.

В ходе рассмотрения законопроекта прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин отметил, что в настоящее время на территории региона "снюсы" приобрели широкое распространение в школах и воинских частях. Эту продукцию раздают, в том числе бесплатно.

Как сообщалось, 24 декабря глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в соцсети, что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.