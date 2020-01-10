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10.01.20 13:01

Прием заявок на реконструкцию аэровокзала "Толмачево" за 13,5 млрд руб. продлили до марта

© РИА Новости. Александр Кряжев
10 января. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Толмачево" (Новосибирск, входит в холдинг "Новапорт") перенес с 13 января на 2 марта дату окончания приема заявок на конкурс по I этапу реконструкции аэровокзала, следует из материалов сайта госзакупок.

Рассмотрение заявок, соответственно, перенесено с 16 января на 5 марта, подведение итогов конкурса - с 28 января на 17 марта. Переговоры с участниками планируется провести с 10 по 13 марта.

На сайте госзакупок указано, что изменения внесены по решению заказчика, которым выступает АО "Аэропорт Толмачево". В компании информацию о причинах переноса пообещали предоставить "Интерфаксу" позже.

Начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанного на период до 2023 года, осталась прежней - 13,5 млрд рублей, большая часть из которых - 10,25 млрд рублей - будет инвестирована в 2021 году. В 2020 и 2022 годах затраты составят 2,97 млрд рублей и 274,6 млн рублей соответственно.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года аэропорт объявил закупку в форме открытых переговоров для выбора подрядчика первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий.

Проект реконструкции аэровокзального комплекса "Толмачево" будет реализован к 2025 году в два этапа. Ориентировочная общая площадь превысит 100 тыс. кв. метров. Проектирование объекта вела российская ГК "Спектрум".

В середине декабря гендиректор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич сообщил журналистам, что компания рассчитывает в феврале-марте 2020 года завершить прохождение Главгосэкспертизы и уже в марте преступить к строительным работам. Завершить первый этап планируется в начале 2022 года, после чего сразу начнется реализация второго этапа, проектирование которого уже выполнено.

Янкилевич подтвердил ранее озвученные данные, что "Новапорт" намерен направить на два этапа реконструкции аэровокзального комплекса около 20 млрд рублей.

Сообщалось также, что "Толмачево" к 2022 году рассчитывает обслуживать до 10 млн пассажиров в год. В 2018 году новосибирский аэропорт увеличил пассажиропоток на 18%, до 5,9 млн человек. Итог 2019 года пока не называется, но в середине декабря ожидался роста показателя на 13,6%, до 6,7 млн человек.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.

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