Лесоперерабатывающее предприятие полного цикла за 1,1 млрд руб. построят под Псковом

10.01.20 13:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Оско-Инвест" планирует открыть лесоперерабатывающее предприятие полного цикла в деревне Спасовщина Псковского района, вложив в него 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

По словам учредителя компании Виктора Гешеле, которые приводит пресс-служба, предприятие будет специализироваться на глубокой переработке древесины всех видов и сортов в тарные доски и топливные гранулы. Его открытие произойдет в 2020 году. На производстве планируется создать около 120 рабочих мест.

На данный момент в деревне Спасовщина уже возведено здание лесопильного цеха. Рабочие приступили к монтажу нового оборудования, строится котельная и здание административно-хозяйственного комплекса. Введение в эксплуатацию производства позволит участвовать в аукционах на аренду лесных участков.

Руководство организации также подготовило проект по дальнейшему расширению производства. Реализовать второй этап планируется в Порховском районе. После введения в строй всех мощностей объем готовой продукции составит около 80 тыс. кубометров досок и 100 тыс. тонн топливных гранул в год. В будущем спектр продукции может быть расширен за счет производства фанеры и шпона.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Оско-Инвест" зарегистрировано в Пскове. Совладельцами являются физлица и компания Венисиа Лил-Иститхмар, зарегистрированная в королевстве Иордания.