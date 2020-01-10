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10.01.20 13:08
Резервный борт доставил пассажиров севшего на Таймыре Ми-8Т в пункт назначения
"В 16:29 (по местному времени, 12:29 мск - ИФ) резервный борт совершил штатную посадку в аэропорту "Хатанга", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что с места происшествия резервный вертолет забрал пассажиров и багаж и вылетел в пункт назначения в 15:15 по местному времени (11:15 мск).
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за отказа одного из двигателей в 206 километрах от поселка Хатанга на севере Красноярского края. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Вертолет вез группу детей из отдаленного северного поселка Сындасско в Хатангу. Они возвращались в школу-интернат из дома после каникул. На место происшествия на другом вертолете прибыли спасатели и медики, которые не зафиксировали у пассажиров никаких травм.
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