Москва поднялась на пятое место в рейтинге лучших городов мира

10.01.20 13:11

© РИА Новости. Максим Блинов

10 января. Interfax-Russia.ru - Москва вошла в пятерку лучших городов мира в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, сообщил журналистам заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"В ежегодном рейтинге Best Cities, опубликованном 7 января, Москва поднялась на 5 место и оставила позади Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим. Продвижение в рейтинге с такими "соседями", как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые делят в нем с первого по четвертое места, - это большое достижение, ставшее возможным благодаря всесторонней работе по развитию города", - подчеркнул вице-мэр.

Ефимов отметил, что в рейтинге Best Cities 100 ведущих городов мира оцениваются по шести категориям, и в пяти из них Москва продемонстрировала позитивную динамику.

В свою очередь руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов уточнил, что наиболее существенный скачок отмечается в категориях "Экономическое процветание" (за год со 117 на 20 место), "Место жительства" (оценка климата, безопасности, городской среды), "Времяпрепровождение" (культура, ресторанная сфера и шопинг), "Популяризация" (упоминаемость в Сети), "Продукт" (инфраструктура и достопримечательности).

Resonance Consultancy - одна из ведущих мировых консультационных компаний в области туризма, недвижимости и экономического развития. Ее рейтинг Best Cities анализирует основные мегаполисы мира с населением от миллиона человек и позиционируется как самая объективная градация городов на планете.