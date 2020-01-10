Дорожники КЧР в 2020г отремонтируют около 30 км автодорог по нацпроекту

10.01.20 13:26

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 января. Interfax-Russia.ru - Почти три десятка километров автодорог отремонтируют в Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году.

"В этом году в нормативное состояние будут приведены 18 км дорог региональной сети и 10,8 км Черкесской городской агломерации", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в министерстве строительства и ЖКХ республики.

В частности в программу ремонта региональной сети на текущий год включены участки дорог "Карачаевск-Учкулан", "Пятигорск-Карачаевск", "Невинномысск-Черкесск-подъезд к с.Дружба", а также два участка дороги "Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО "Архыз".

Вместе с тем в региональной столице ремонтные работы пройдут почти на двух десятках городских улиц.