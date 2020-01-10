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10.01.20 13:35

Врачи Челябинска помогут реабилитировать доведенную до истощения девушку-инвалида

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
10 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники паллиативного центра в Челябинске установили, что изъятая из-под опеки девушка-инвалид детства имеет дефицит массы тела, но в целом ее состояние удовлетворительное, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова в пятницу.

"Я беседовала с заведующей паллиативным центром (куда в четверг Лизу перевели из реабилитационного центра в Копейске - ИФ). По ее словам, девушка, действительно истощена, они эту проблему будут решать. Но в целом, по мнению врачей, она хорошо ухожена", - сказала омбудсмен.

Она также добавила, что в пятницу встретилась с двумя младшими сестрами Лизы, которые были изъяты из семьи тети одновременно с Лизой более года назад и переданы в другую приемную семью.

"Старшей из них уже 15 лет, она очень серьезная. Из общения с ними я поняла, что девочки сильно встревожены поднявшейся вокруг истории их семьи шумихой. Обе сказали мне, что им нравится в новой семье и они не хотят возвращаться к тете", - отметила Майорова.

По ее сведениям, опекавшая их ранее тетя готовится оспорить в суде решение об изъятии сестер из-под ее опеки.

"Я пояснила сестрам, что они уже взрослые, имеют права высказать в суде свое мнение, и решение будет приниматься с учетом их позиции", - сказала уполномоченный.

В свою очередь информированный источник пояснил агентству, что девочки были изъяты из семьи после того, как органы опеки узнали, что тетя-опекун стала сожительствовать с ранее судимым мужчиной.

"Девочки были у тети под опекой с 2015 года. Она ведет нормальный образ жизни, работает. Но в 2018 году стала вместе с детьми проживать в доме своего сожителя, где часто собирались мужские компании, выпивали. Сотрудники опеки просто испугались, что с девочками может что-то случиться нехорошее. Сами дети потом рассказывали, что не могли спать по ночам, боялись", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в ночь на пятницу произошел несчастный случай, пожар в доме сожителя тети девочек, в результате которого мужчина погиб.

"Пожар случился сегодня ночью, причину сейчас выясняют пожарные. Мужчина был в это время один, он не сумел спастись. А ведь в доме могли быть дети", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления МЧС агентству уточнили, что вызов на пожар из села Полетаево поступил диспетчеру в половине третьего ночи.

"Горел одноэтажный кирпичный дом. По предварительной информации, при пожаре погиб мужчина. Сейчас на месте работают дознаватели, они будут досконально проверять все версии причин возгорания", - прокомментировали в пресс-службе спасателей.

Ранее сообщалось, что бывшая тетя-опекун заявила о том, что ее племянница Лиза доведена до истощения в копейском реабилитационном центре для умственно отсталых, куда ее поместили после изъятия из семьи.

Женщина также заявила, что намерена вернуть себе право на опеку над всеми тремя племянницами, о чем подала заявление в суд. Она связывает решение об изъятии детей с нежеланием властей предоставлять детям-сиротам положенное по закону жилье.

В четверг Лизу перевели в областной паллиативный центр в Челябинске, где ей будет проведено необходимое обследования и составлена стратегия долговременного ухода.

Также, в субботу межведомственная комиссия проведет выездное заседание в Копейском реабилитационном центре, где даст оценку действиям руководителя учреждения.

Три сестры были изъяты по решению Сосновского районного суда из приемной семьи тети осенью 2018 года.

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