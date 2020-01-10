Тульская область завершила формирование реестра исторических объектов

10.01.20 13:37

© РИА Новости. Юрий Сомов

10 января. Interfax-Russia.ru - Около 1,1 тыс. объектов культурного наследия Тульской области включены в Единый реестр, на все исторические памятники оформлены охранные обязательства, сообщил начальник региональной инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий в ходе "прямой линии" в пятницу.

"Инспекция завершила работы по внесению в Единый реестр сведений об объектах регионального и федерального значения, расположенных на территории Тульской области. Совместно с Росреестром и Кадастровой палатой внесены сведения о 1093 объектах культурного наследия. Эта работа стартовала в начале 2019 года с нуля и на сегодняшний день охватила большую часть имеющихся исторических объектов", - приводятся слова Горецкого в сообщении пресс-службы областного правительства.

Начальник инспекции сообщил, что утверждена объединенная зона охраны объектов культурного наследия в Туле.

"Это позволит обеспечить их сохранность в исторической среде как при проведении реконструкции существующей застройки, так и при новом строительстве", - отметил он.

Кроме того, впервые разработаны зоны охраны объектов культурного наследия в муниципалитетах региона - в Веневе, Ефремове, Одоеве, Епифани, Чекалине.

Также продолжается оформление достопримечательных мест региона. В единый государственный реестр объектов культурного наследия включены село Дворяниново в Заокском районе и Бежин луг в Чернском районе.

Региональная инспекция продолжает контролировать ход реставрационных работ на объектах Тулы и области, готовящихся к празднованию 500-летия Тульского кремля.