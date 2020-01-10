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10.01.20 13:41

Уголовное дело заведено после гибели мальчика, заразившегося сальмонеллезом в пермском кафе

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
10 января. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего ребенка, который попал в больницу с сальмонеллезом после посещения кафе в ноябре прошлого года, сообщается на сайте регионального управления СКР в пятницу.

По данным ведомства, 15 ноября 2019 года 11-летний мальчик почувствовал недомогание после посещения одного из кафе и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

"В тот же день в больницу поступили еще несколько человек, отравившихся в этом же и еще одном кафе. У всех пострадавших был диагностирован сальмонеллез (...) 27 декабря 2019 года в инфекционной больнице краевого центра один из пострадавших детей - 11-летний мальчик - скончался", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Кроме того, по факту массовой заболеваемости следователи расследуют уголовное дело по пп. "б", "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Всего потерпевшими признаны 35 человек, в том числе трое детей.

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