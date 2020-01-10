Озимые взошли в Крыму на 95% площади

10.01.20 15:36

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

10 января. Interfax-Russia.ru - Осадки в Крыму улучшили ситуацию с озимыми зерновыми культурами после засушливого ноября 2019 года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона в пятницу.

Всходы озимых, по оперативным данным, получены на 95% посевной площади.

"Если в первые месяцы после посевной недостаток почвенной влаги сдерживал рост озимых зерновых культур, то сегодня ситуация существенно улучшилась благодаря осадкам. Посевные площади под урожай 2020 года, включая озимые на зерно и корм, составляют почти 500 тыс. гектаров", - цитирует пресс-служба ведомства крымского вице-премьера - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

Аграрии Крыма, как сообщалось со ссылкой на данные Минсельхоза региона, засеяли более 498,9 тыс. га озимыми, колосовыми и масличными культурами, в частности, озимыми на зерно и корм - 482,3 тыс. га.

В первой половине ноября прошлого года температура в Крыму превышала среднесуточную норму на 8-10 градусов, не было осадков. По данным синоптиков, 10 ноября был побит температурный рекорд за все время метеонаблюдений в регионе - воздух прогрелся до 27,1 градуса. К концу второй декады ноября взошли только 20% озимых. В связи с этим в 2020 году регион может ожидать недобор урожая зерна, говорил глава комитета республиканского парламента по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль.

"Осенняя засуха характеризируется нетипичным температурным фоном. Со всех площадей, которые посеяны под озимые культуры, мы получили всходы только на 20%. Это - север (и северо-запад - ИФ) Крыма: Раздольненский, Черноморский, Красноперекопский районы. В остальных зерно либо лежит в сухой почве, либо только поймало провоцирующую влагу, проклюнулось и начинает пропадать. Ждем осадков, но, тем не менее, мы понимаем, что получим недобор зерновых культур, потому что растения войдут в зиму ослабленными. Мы понимаем, что наши животноводческие предприятия остро испытывают нехватку в кормах, пока до уборочной кампании все в порядке, а дальше могут начаться проблемы", - говорил Мигаль в ноябре 2019 года.