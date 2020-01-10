Девять человек пострадали при столкновении семи машин в Прикамье

10.01.20 14:23

© РИА Новости. Илья Питалев

10 января. Interfax-Russia.ru - Массовая авария произошла на объездной дороге Краснокамска (Пермский край), есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального главка МЧС в пятницу.

Информация о ДТП на 469 км автодороги М-7 "Волга" (Краснокамская объездная автодорога) поступила в 14:40 (12:40 мск).

"Столкнулись несколько транспортных средств: автобус, грузовая фура, "ГАЗель" и три легковых автомобиля. Погибших нет, но есть несколько пострадавших", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка.

В пресс-службе УМВД по Пермскому краю агентству добавили, что, по предварительным данным, водитель "Лады Гранты" обгонял большегруз, а водитель двигавшейся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, попытался затормозить, из-за чего прицеп вынесло на встречную полосу.

"В результате произошло столкновение семи транспортных средств: большегруза, "ГАЗели", легковых автомобилей и автобуса, в котором находились 36 пассажиров", - сообщили в пресс-службе полиции.

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по участку дороги (порядка 5 км) в районе аварии полностью заблокировано.

В официальном телеграм-канале МЧС России сообщается, что в автобусе ехали участники спортивной команды из Чайковского - дети 10-11 лет.