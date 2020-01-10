Аэропорт Уфы в 2019г увеличил пассажиропоток на 10%

10.01.20 14:00

© РИА Новости. Вадим Брайдов

10 января. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт Уфы им. Мустая Карима в 2019 году увеличил пассажиропоток на 10% по сравнению с показателем 2018 года - до 3,57 млн человек, сообщает пресс-служба предприятия.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях по сравнению с прошлым годом вырос на 11%, до 2,8 млн человек, на международных маршрутах -на 8%, до 764 тыс. человек.

Рост пассажиропотока был обусловлен, в частности, экономическим развитием региона, увеличением уровня платежеспособности и мобильности населения, реализацией программы субсидирования региональных рейсов, развитием маршрутной сети, а также повышением качества обслуживания пассажиров, поясняет пресс-служба авиаузла.

"Чаще всего в 2019 году пассажиры летали из Уфы в Москву, Санкт-Петербург (помимо авиакомпании "Россия" к полетам в северную столицу в прошедшем году приступили авиакомпании Smartavia и "Победа"), Нижневартовск. Среди международных направлений наибольшей популярностью пользовались рейсы в Анталью, Даламан и Санью", - говорится в сообщении.

Количество самолетовылетов увеличилось на 5% - до 17,7 тыс.

АО "Международный аэропорт "Уфа" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций является Башкирия.