Почти 20 женщин в Красноярске обвиняются в незаконном получении маткапитала

10.01.20 14:07

© РИА Новости. Алексей Никольский

10 января. Interfax-Russia.ru - Следователи полиции направили в суд уголовное дело о крупном мошенничестве с материнским капиталом в Красноярске, сообщает пресс-служба МВД России в пятницу.

Первый случай мошенничества был зафиксирован, когда одна из жительниц Красноярска обратилась в ЗАГС и сообщила, что родила ребенка в домашних условиях, снабдив это заявление документами с ложными свидетельскими показаниями.

"Полученные противоправным образом документы женщина предоставила в Пенсионный фонд и незаконно получила материнский капитал, фактически не имея детей, указанных в свидетельстве о рождении", - говорится в сообщении

В ходе дальнейшей проверки были раскрыты еще 22 подобных факта незаконного получения единовременной социальной выплаты.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

По данному делу полиция задержала в общей сложности 18 женщин по подозрению в аналогичных преступлениях. Общий ущерб от их противоправных действий превысил 9 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, на имущество обвиняемых наложен арест с целью возмещения ущерба.