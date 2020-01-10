Более 50 тыс. югорчан и гостей региона планируют окунуться в Крещенские купели

10.01.20 14:10

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 января. Interfax-Russia.ru - На водоемах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры будут подготовлены 52 купели для совершения обряда омовения в праздник Крещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Ожидается, что обряд омовения совершат более 50 тыс. жителей и гостей региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что места для купаний были выбраны с учетом пожеланий священнослужителей и требований специалистов по безопасности на водоемах. Перед праздником сотрудники МЧС измерят толщину льда и дадут рекомендации о количестве людей, которые могут находиться у купели одновременно.

Каждая купель будет оборудована местами для обогрева и переодевания. Купания будут проходить под контролем сотрудников МЧС и полиции.