Татнефть хочет вложить 361 млрд руб. в уплотнение сетки скважин на Ромашкинском месторождении

10.01.20 14:15

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 января. Interfax-Russia.ru - "Татнефть" с 2020 по 2048 г. планирует инвестировать 361,2 млрд рублей в проект уплотнения сетки скважин на Ромашкинском месторождении для увеличения его ресурсной базы, говорится в материалах Госсовета Татарстана.

"В рамках его реализации будет пробурено более 6 тыс. скважин и добыто 73,6 млн тонн нефти, что сформирует бюджетный эффект по НДПИ, налогу на прибыль в сумме свыше 1 трлн рублей", - говорится в документе.

В перспективе "Татнефть" может внедрить эту технологию на другие действующие месторождения. "Реализация проекта позволит увеличить активную площадь разработки месторождений, в том числе вовлечь в разработку запасы слабопроницаемых коллекторов, отдельных линз. При этом коэффициент извлечения нефти (КИН) по ряду месторождений может быть увеличен на 10-12%", - отмечается в сообщении.

Инвестиции в проект оцениваются в 935 млрд рублей. В течение 15 лет предполагается пробурить порядка 20 тыс. скважин. Ожидаемая дополнительная добыча или прирост запасов составят свыше 245 млн тонн, отмечается в материалах правительства.

Проект "Татнефти" (MOEX: TATN) по расширению ресурсной базы месторождений нефти технологией уплотнения сетки скважин обсуждался в конце 2018 года на совещании по реализации новых инвестпроектов у первого-вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова с крупными компаниями. "Татнефть" предлагала предоставить для этого проекта льготную ставку по НДПИ, но решение о ней так и не было принято. Осенью 2019 года глава "Татнефти" Наиль Маганов говорил, что компания готова привлекать займы для реализации этого проекта.