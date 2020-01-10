Число детей-отказников в свердловских роддомах сократилось более чем в два раза

10.01.20 14:21

© РИА Новости. Яков Андреев

10 января. Interfax-Russia.ru - Жительницы Свердловской области стали реже отказываться от детей в роддомах, сообщает департамент информационной политики региона.

"В 2018 году детей-отказников в регионе было 62, по последним данным, (в 2019 году - ИФ) - 49", - говорится в сообщении.

По информации министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, в 2015 году матери отказались в родильных домах от 119 детей, в 2016 году - от 100, в 2017 году - от 84.

Положительной динамики по детям-отказникам, по данным департамента, удалось добиться за счет планомерной работы органов власти и некоммерческих организаций, оказывающих помощь женщинам в трудной ситуации.