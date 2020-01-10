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10.01.20 15:01

Медведев предложил запретить торговлю никотиносодержащими смесями в ЕврАзЭс

© РИА Новости. Александр Астафьев
10 января. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев считает необходимым полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕврАзЭс.

"У нас есть продукты, изъятые из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже - те же самые наркотики. Надо просто запретить это (никотиносодержащие смеси)", - сказал он на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросам усиления контроля за оборотом никотиносодержащей продукции.

По словам премьера, "нужно провести работу, чтобы от имени Российской Федерации, например, пошла инициатива в евразийскую коллегию, если нужно мы это рассмотрим на Совете глав правительств, и просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского союза".

"У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить", - пояснил глава правительства.

Он поручил Поповой подготовить соответствующие решения.

В свою очередь министр внутренних дел в ходе совещания доложил о том, что в конце декабря 2019 года его ведомство подготовило и направило в Минздрав для согласования законопроект о запрете такой продукции в России.

Кроме того, по словам Колокольцева, вопрос о запрете никотиносодержащей продукции был рассмотрен в декабре на заседании Государственного антинаркотического комитета, хотя он напрямую к антинаркотической политике не относится.

По словам министра, уже 23 российских региона самостоятельно запретили на своей территории реализацию никотиносодержащих смесей, в 15 такая работа продолжается.

Также Колокольцев рассказал, что уже были проведены в регионах 23 тыс. проверочных мероприятий и только за прошедшие выходные были установлены 400 интернет-сайтов, торгующие никотиносодержащими смесями. "В установленном порядке наши подразделения вышли с предложением в Роскомнадзор для блокировки этих сайтов в судебном порядке", - сказал Колокольцев.

Также, по его словам, были возбуждены 13 уголовных дел в рамках борьбы с никотиносодержащими смесями.

Медведев заметил, что все эти уголовные дела должны быть доведены до конца.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на особую опасность такого рода продукции. В частности, Попова заметила, что в одном никотиносодержащем леденце количество никотина может быть равным объему, содержащемуся в пачке сигарет, а доза в пять-шесть подобных леденцов может стать летальной для человека массой около 40 кг.

Попова сказала, что ее ведомство на сегодняшний день провело уже более 120 тыс. мониторинговых проверок и проверило все торговые точки, имеющие лицензию на продажу табака.

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