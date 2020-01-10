Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

10.01.20 15:41

© РИА Новости. Валерий Мельников

10 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество жизни граждан в Крыму.

"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отметив, что имеет в виду в первую очередь постоянных жителей Крыма.

Путин заметил, что повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий, общественных пространств. "Речь не только идёт о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах. Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. Навести здесь порядок", - сказал Путин.

По его словам, также нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов.

Путин заявил, что особого внимания требует состояние здравоохранения в регионе. "Отрасль находится в плачевном состоянии. Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены", - сказал президент, добавив, что ситуация в этой сфере в Крыму хуже, чем в целом по России. Президент потребовал устранить перекос в сторону платной медицины и обеспечить каждому жителю региона качественное бесплатное медицинское обслуживание.

Кроме того, президент высказался за укрепление транспортной инфраструктуры Крыма. "Решительных, просчитанных действий требует укрепление региональных систем коммуникаций. Имею в виду строительство и ремонт местных автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновление подвижного состава пригородного сообщения. Это все то, чем жители региона пользуются практически в ежедневном режиме", - сказал Путин.

Он отметил, что задана высокая планка в строительстве магистральной инфраструктуры в Крыму. "Нужно поднимать до этого уровня и ее региональную составляющую", - заявил Путин.