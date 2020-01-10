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10.01.20 15:25
КЧР в 2020г увеличит площади под сахарной свеклой на 60%
"Посадки сахарной свеклы в текущем году запланированы на территории пяти муниципальных районов КЧР. В соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие свеклосахарного производства в КЧР на 2019-2021 годы" свеклосеющим хозяйствам региона планируется предоставить господдержку в виде субсидий", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что площади под сахарной свеклой в 2019 году в республике превысили 4,3 тыс. га, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Валовой сбор вырос на 62,5% - почти до 180 тыс. тонн.
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