КЧР в 2020г увеличит площади под сахарной свеклой на 60%

10.01.20 15:25

© РИА Новости. Виталий Тимкив

10 января. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Карачаево-Черкесии в текущем году планируют увеличить площади сева сахарной свеклы на 60% по сравнению с прошлым годом - до 7 тыс. гектаров, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Минсельхозе КЧР.

"Посадки сахарной свеклы в текущем году запланированы на территории пяти муниципальных районов КЧР. В соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие свеклосахарного производства в КЧР на 2019-2021 годы" свеклосеющим хозяйствам региона планируется предоставить господдержку в виде субсидий", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что площади под сахарной свеклой в 2019 году в республике превысили 4,3 тыс. га, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Валовой сбор вырос на 62,5% - почти до 180 тыс. тонн.