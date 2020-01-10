В МИД РФ сочли безосновательной украинскую ноту протеста против посещения Путиным Крыма

10.01.20 15:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 января. Interfax-Russia.ru - МИД РФ вернул украинской стороне без рассмотрения как безосновательную ноту протеста Киева по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным Крыма, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста", - говорится в комментарии МИД, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации", что "в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю".

"Призываем украинскую сторону, наконец, принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", - заявили в МИД РФ.