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10.01.20 16:06
В Подольске откроют 12 пунктов приема новогодних елок
"С 15 января по 15 февраля 2020 года во всех городах Московской области во второй раз пройдет ежегодная экологическая акция "Подари вторую жизнь своей елке". (...) В городском округе Подольск сдать елки жители смогут по 19 адресам", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что пункты будут работать в Подольске на улицах Генерала Стрельбицкого, Быковской, Большой Зеленовской, Циолковского, Филиппова, Большой Серпуховской, Мраморной, Садовой, Чехова, Парковой, Октябрьском проспекте и проспекте Юных Ленинцев.
Также сдать дерево для утилизации можно будет в микрорайонах Климовск, Львовский, а также в поселках Дубровицы, МИС и Быково.
Собранные елки из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку, щепа после измельчения деревьев в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей.
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