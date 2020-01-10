В Подольске откроют 12 пунктов приема новогодних елок

10.01.20 16:06

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 января. Interfax-Russia.ru - В городском округе Подольск с 15 января начнут работу 19 специальных пунктов приема новогодних деревьев для последующей переработки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"С 15 января по 15 февраля 2020 года во всех городах Московской области во второй раз пройдет ежегодная экологическая акция "Подари вторую жизнь своей елке". (...) В городском округе Подольск сдать елки жители смогут по 19 адресам", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пункты будут работать в Подольске на улицах Генерала Стрельбицкого, Быковской, Большой Зеленовской, Циолковского, Филиппова, Большой Серпуховской, Мраморной, Садовой, Чехова, Парковой, Октябрьском проспекте и проспекте Юных Ленинцев.

Также сдать дерево для утилизации можно будет в микрорайонах Климовск, Львовский, а также в поселках Дубровицы, МИС и Быково.

Собранные елки из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку, щепа после измельчения деревьев в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей.