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10.01.20 16:09
Росстат: тарифы ЖКХ в 2019г выросли на 4,3%
Стоимость жилищных услуг выросла на 3,1%, в то время как коммунальных - на 5,1%.
Холодное водоснабжение стало дороже на 5%, водоотведение - на 6%, горячее водоснабжение - на 4,1%, отопление - на 4%, газоснабжение - на 3,7%, электроснабжение - на 4,2%.
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 4,3%, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников жилья в результате приватизации подорожали на 3,3%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (включая взнос на капитальный ремонт) - на 3,5%.
В целом инфляция в 2019 году составила 3,0%.
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