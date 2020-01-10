|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.01.20 16:16
Цена на крупы в 2019г выросла на 15,2%, табачные изделия подорожали на 11%
Год назад рост цен на них составил 1,2%.
Сливочное масло подорожало на 10% (на 3,6% в 2018 году), хлеб и хлебобулочные изделия - на 6,3% (на 5,2%), молоко и молочная продукция - на 6,1% (на 2,9%). Рост цен на макаронные изделия составил 5,7% (1,4%), на рыбу и морепродукты - 5,2% (3,7%). Мясо птицы подорожало на 0,2% (на 9,7%), алкогольные напитки - на 1,2% (на 1,3%).
В то же время перепроизводство сахара привело к резкому падению цен на него. В 2019 году сахар подешевел на 30,8% (в 2018 году - подорожал на 28,3%), яйца - на 5% (рост на 28,3%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 2% (выросли на 4,9%).
В целом продукты питания в 2019 году подорожали на 2,8% против 5,1% в 2018 году.
Росстат также сообщил, что в декабре среди продовольственных товаров более всего снизились цены на пшено - на 4,2%. Причем снижение отмечено в подавляющем большинстве регионов, в 18 из них снижение составило 7% и более. Значительнее всего пшено подешевело в республике Алтай и Еврейской автономной области - на 20,6% и 14,1% соответственно.
В то же время гречневая крупа подорожала на 5,4%. В 20 регионах цены на нее выросли на 9% и более. Самый высокий рост зафиксирован в Еврейской автономной области и Приморском крае - на 18,7% и 18,1% соответственно.
Росстат также отметил снижение цен на отдельные виды фруктов и цитрусовых. Так, апельсины стали дешевле на 2,8%, бананы - на 1,7%, лимоны - на 1,4%. В то же время виноград подорожал на 5,4%. Кроме того, цены на свежие огурцы выросли на 27,6%, на помидоры - на 11%, на чеснок - на 4%.
Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 0,2-0,8% подешевели свинина, курятина, живая и охлажденная рыба, шлифованный рис, шампанское, мед, черный чай черный перец (горошек). Вместе с тем на 0,8-1,0% подорожали мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), рыбные консервы, пастеризованное молоко, сычужные твердые и мягкие сыры.
Росстат также сообщил, что потребительские цены на табачные изделия в России выросли в 2019 году на 11%.
В 2018 году рост составлял 10,1%.
Цены на сигареты повышаются вслед за ростом акцизов. С 1 января 2019 года акцизы на сигареты и папиросы увеличились на 10%, до 1,89 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,718 тыс. рублей.
С 1 января 2020 года акцизы выросли до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук. Адвалорная часть акциза составляет 14,5% расчетной стоимости (но не менее 2,671 тыс. рублей за 1 тыс. штук).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket