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Цена на крупы в 2019г выросла на 15,2%, табачные изделия подорожали на 11%

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
10 января. Interfax-Russia.ru - Крупы и продукты из бобовых культур стали лидерами по росту цен среди основных продуктов питания в РФ в 2019 году. Они подорожали на 15,2%, сообщил Росстат в пятницу.

Год назад рост цен на них составил 1,2%.

Сливочное масло подорожало на 10% (на 3,6% в 2018 году), хлеб и хлебобулочные изделия - на 6,3% (на 5,2%), молоко и молочная продукция - на 6,1% (на 2,9%). Рост цен на макаронные изделия составил 5,7% (1,4%), на рыбу и морепродукты - 5,2% (3,7%). Мясо птицы подорожало на 0,2% (на 9,7%), алкогольные напитки - на 1,2% (на 1,3%).

В то же время перепроизводство сахара привело к резкому падению цен на него. В 2019 году сахар подешевел на 30,8% (в 2018 году - подорожал на 28,3%), яйца - на 5% (рост на 28,3%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 2% (выросли на 4,9%).

В целом продукты питания в 2019 году подорожали на 2,8% против 5,1% в 2018 году.

Росстат также сообщил, что в декабре среди продовольственных товаров более всего снизились цены на пшено - на 4,2%. Причем снижение отмечено в подавляющем большинстве регионов, в 18 из них снижение составило 7% и более. Значительнее всего пшено подешевело в республике Алтай и Еврейской автономной области - на 20,6% и 14,1% соответственно.

В то же время гречневая крупа подорожала на 5,4%. В 20 регионах цены на нее выросли на 9% и более. Самый высокий рост зафиксирован в Еврейской автономной области и Приморском крае - на 18,7% и 18,1% соответственно.

Росстат также отметил снижение цен на отдельные виды фруктов и цитрусовых. Так, апельсины стали дешевле на 2,8%, бананы - на 1,7%, лимоны - на 1,4%. В то же время виноград подорожал на 5,4%. Кроме того, цены на свежие огурцы выросли на 27,6%, на помидоры - на 11%, на чеснок - на 4%.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 0,2-0,8% подешевели свинина, курятина, живая и охлажденная рыба, шлифованный рис, шампанское, мед, черный чай черный перец (горошек). Вместе с тем на 0,8-1,0% подорожали мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), рыбные консервы, пастеризованное молоко, сычужные твердые и мягкие сыры.

Росстат также сообщил, что потребительские цены на табачные изделия в России выросли в 2019 году на 11%.

В 2018 году рост составлял 10,1%.

Цены на сигареты повышаются вслед за ростом акцизов. С 1 января 2019 года акцизы на сигареты и папиросы увеличились на 10%, до 1,89 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,718 тыс. рублей.

С 1 января 2020 года акцизы выросли до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук. Адвалорная часть акциза составляет 14,5% расчетной стоимости (но не менее 2,671 тыс. рублей за 1 тыс. штук).

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