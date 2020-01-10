Прокуратура и ФАС проверяют главный порт Сахалина, блокирующий работу местных компаний

10.01.20 16:22

© РИА Новости. Сергей Красноухов

10 января. Interfax-Russia.ru - Сахалинская транспортная прокуратура и управление ФАС по региону проводят проверки в ПАО "Холмский морской торговый порт" (ХМТП) по фактам блокирования проезда автотранспорта по территории порта 2 января и отключения работающих в порту компаний от энерго- и водоснабжения, сообщили "Интерфаксу" представители ведомств.

Холмский морской торговый порт - крупнейший незамерзающий зимой порт на юге Сахалина, стратегически важный для единственного в РФ островного региона, в том числе он обслуживает паромную переправу Холмск - Ванино между Сахалином и материком.

Представители ряда работающих в порту компаний сообщили "Интерфаксу", что 2 января въезд в порт и выезд из него были перегорожены бетонными блоками, что заблокировало разгрузку и погрузку прибывшего в тот день из порта Ванино грузопассажирского парома.

При этом с 1 января 2020 года ПАО "ХМТП" подняло тариф на проезд по территории порта для автофур с действовавших в 2019 году 3 тыс. рублей (за проезд в одну сторону) до 6 тыс. рублей, а для крупногабаритных фур ПАО ввело отдельный тариф - 12 тыс. рублей. Автоперевозчики с нововведением не согласились, в этой связи представители порта заблокировали проезд.

Чтобы не срывать отправку парома, автоперевозчикам пришлось заплатить по новым тарифам. Затем они обратились в УФАС, в транспортную прокуратуру и к областным властям.

"После нескольких совещаний, которые правительство региона провело в новогодние праздники с участием всех заинтересованных сторон и контролирующих органов, договорились пока оставить тарифы прежними (3 тыс. рублей за проезд автотранспорта по территории порта в одну сторону). ХМТП сказали, что они должны обосновать увеличение тарифа, дали им месяц на обоснование", - сказал агентству управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота "Сахалинского морского пароходства" ("СахМП") Сергей Бриль.

Обоснованность нового тарифа проверят УФАС и региональная энергетическая комиссия. Бриль также привел пример: аналогичная услуга в порту Ванино, где автофуре до паромного причала нужно проехать по территории порта 3 км, стоит 2,5 тыс. рублей. В Холмском порту до причала нужно проехать 60 м, и при этом, по словам представителя "СахМП", даже ныне действующий тариф в 3 тыс. рублей в одну сторону "едва ли можно считать обоснованным".

По информации Бриля, представители порта не пропускают на его территорию пассажирские автобусы, которые доставляют к парому и обратно пассажиров, "людям приходится даже в непогоду идти пешком через территорию порта с чемоданами". Сотрудников "СахМП", а также компаний, обслуживающих паромный комплекс, сейчас пускают в порт только по одноразовым пропускам, в результате возле бюро пропусков постоянно выстраиваются очереди, что ведет к потере времени.

Он также отметил, что новые владельцы порта (сменились в 2018 году - ИФ) в начале 2019 года отключили паромный комплекс "СахМП" от энергоснабжения, пароходству тогда пришлось оперативно решать вопрос с прокладкой собственного энергокабеля.

Теперь же аналогичная ситуация с энерго- и водоснабжением сложилась у ООО "Трансбункер", которое завозит на Сахалин с материка дизтопливо и по объему оптовых поставок занимает 40% сахалинского рынка.

Генеральный директор ООО "Трансбункер" Юрий Богданов сообщил агентству, что ПАО "ХМТП" обесточило компанию в конце декабря 2019 года, в настоящее время предприятие осуществляет загрузку бензовозов с нефтебазы в порту с помощью своего дизель-генератора, который периодически выходит из строя и увеличивает время загрузки бензовозов. Компания также сейчас вынуждена решать вопрос о прокладке из города собственного энергокабеля, но на это потребуется время. ХМТП поднял стоимость проезда бензовозов по территории порта с прежних 1 тыс. 150 рублей за 1 машину (в одну сторону) до 3 тыс. 77 рублей. Сотрудники "Трансбункера" также вынуждены каждое утро стоять в очередях в бюро пропусков ХМТП за одноразовыми пропусками.

"Новые собственники порта создают нам невыносимые условия работы. Их не устраивает, что мы имеем свой бизнес на их территории и всячески пытаются нас таким образом выжить. Это своего рода такое завуалированное рейдерство", - утверждает Богданов.

Он также добавил, что более мелких арендаторов, которые ранее работали на территории Холмского морского торгового порта, новые собственники "выжили" еще в прошлом году, подняв тарифы на аренду.

"Нам поступили заявления о нарушении антимонопольного законодательства в порту, которые касаются ограничения электроснабжения, подачи воды, ограничения в пропускном режиме, навязывании договора на дополнительные услуги (экспедирование по территории порта)", - сообщил агентству заместитель руководителя областного УФАС Роман Прохоров.

В связи с этим в пятницу служба возбудила в отношении ХМТП дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.21 КоАП (нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения к сетям). В частности, ведомство установило, что потребители услуг порта не могли установить место и адрес, где необходимо получать информацию об услугах и способе их получения.

Свою проверку проводит Сахалинская транспортная прокуратура, запросив у ХМТП пакет документов с целью оценки действий ПАО.

"В случае выявления нарушений законодательства, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщил "Интерфаксу" заместитель транспортного прокурора региона Максим Лебедев.

В свою очередь пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что в ближайшие выходные в порту будут дежурить специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. К ним по всем проблемным вопросам смогут обратиться пассажиры паромной переправы, сотрудники портовых предприятий и перевозчики.

"Областной Минтранс, правительство региона и губернатор считают неприемлемой ситуацию, когда на территории стратегически важного объекта возникает несправедливая ситуация по отношению к жителям Сахалинской области. Мы не допустим нарушения прав сахалинцев и курильчан и намерены четко отстаивать интересы людей. При этом, если понадобится, будем принимать самые жесткие меры. Но пока для контроля и помощи пассажирам устанавливаем пост в Холмском порту", - приведены в сообщении слова главы сахалинского Минтранса Валерия Спиченко.

С 11 января в Холмском порту власти также запустят специальный автобус, который будет подъезжать к причалу. Людям больше не придется идти на паром по снежным тропам с чемоданами, говорится в сообщении.

В ХМТП агентству сложившуюся ситуацию не прокомментировали.