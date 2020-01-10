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10.01.20 16:35
Барк "Седов" установил новый рекорд суточного плавания под парусами
"В настоящее время барк идет в Монтевидео. На мачтах установлены 20 парусов, которые ловят попутный ветер и разгоняют барк до скорости 11 узлов. В результате экипажем взята новая высота: под полным благоприятным ветром судовые приборы зафиксировали 232,7 морские мили, что стало пока что лучшим показателем суточного перехода кругосветки и прошлогодних рейсов", - говорится в сообщении.
Так парусник прошел мимо островов Зелёного мыса Кабо-Верде.
Плавание парусников Росрыболовства "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.
По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.
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