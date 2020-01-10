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10.01.20 16:38
Три фигуранта дела Baring Vostok останутся в СИЗО до середины февраля
"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Абгаряна, Зюзина и Владимирова до 13 февраля 2020 года", - огласил решение судья Артур Карпов.
Накануне Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 13 февраля сроки домашнего ареста основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви и партнера компании по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, а также бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву и экс-директору банка по инвестициям Александру Цакунову.
Суд отказался по ходатайству защиты изменить Калви и Дельпалю меру пресечения на более мягкую, в том числе на залог в 25 млн рублей для каждого.
Расследования дела завершено. Продление сроков мер пресечения для фигурантов следствию необходимо, чтобы продолжить ознакомление защиты с материалами дела.
Фигурантам так называемого дела Baring Vostok в окончательной редакции обвинения вменена растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Ранее, в течение следствия, которое началось в феврале 2019 года, Калви и коллегам было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на аналогичную сумму (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Само расследование инициировал член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил в ФСБ России, что в феврале 2017 года его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору между банком и ПКБ.
Окончательно в качестве обвиняемых к делу привлечены семь человек: Калви, Дельпаль, Кордичев, Цакунов, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин и бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров.
Никто из них фигурантов не признает вину. Майкл Калви настаивает на том, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.
Банк "Восточный" переживает корпоративный конфликт с осени 2018 года. Сторонами в нем выступают Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, с 41,63% банка и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна с 40,01%.
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