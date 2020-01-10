Пассажиропоток аэропорта "Иваново" в 2019г вырос на 58%

10.01.20 16:43

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 января. Interfax-Russia.ruР - Количество пассажиров, перевезенных через аэропорт "Иваново" в 2019 году, составило 38 тыс. 281 человек, что на 57,9% больше, чем за предыдущий год, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Изначально, с увеличением количества рейсов на направлении Иваново - Санкт-Петербург, открытием двух еженедельных рейсов Иваново - Анапа и введением дополнительного рейса Иваново - Сочи прогнозировалось, что по итогам года аэропорт "Иваново" преодолеет рубеж пассажиропотока в 30 тыс. человек. Однако уже к середине года стало ясно, что прогнозное значение будет не только выполнено, но и на порядок перевыполнено. Что говорит о стабильном развитии и большой востребованности авиаперевозок в регионе", - приводятся в сообщении слова начальника регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Вавринчука.

По информации генерального директора аэропорта "Иваново" Николая Субботина, основной прирост показателей стал возможен благодаря введению ежедневных рейсов в Санкт-Петербург.

"В 2018 году по маршруту Иваново - Санкт-Петербург перевезено 10 тыс. 529 человек, а в 2019 году - 24 тыс. 459 пассажиров. С учетом востребованности данного направления в регионе, как и в прошлом году, ежедневные рейсы в Санкт-Петербург получили федеральную и региональную субсидии", - отметил Субботин.

Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. Единственный перевозчик - авиакомпания "Руслайн". Оператор - ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.