Арест подозреваемого в госизмене руководителя ростовского главка ФСИН продлен до 11 марта

10.01.20 17:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

10 января. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оставил под арестом начальника ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, который подозревается в госизмене.

"Арест продлен до 11 марта включительно", - сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал подозреваемого в госизмене Даххаева 13 ноября 2019 года, защита пыталась обжаловать постановление, но суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказал.

Со своей стороны адвокат Даххаева Александр Заманский заявлял агентству, что, по его мнению, в возбужденном уголовном деле нет коррупционной составляющей, а его подзащитный проходит по этому делу один.

Ранее информированный источник сообщал об обысках в кабинетах Даххаева и двух его заместителей в рамках расследования уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Согласно данным сайта ГУФСИН по Ростовской области, 57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ФСИН 5 июля прошлого года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Ранее Даххаев проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замглавы МВД республики. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

До прихода в ГУФСИН по Ростовской области Даххаева региональное ведомство уже становилось объектом расследования дел коррупционной направленности.

Так, в мае 2017 года стало известно о задержании заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей.

В начале июля 2017 года с поста начальника того же управления был уволен предшественник Даххаева - Сергей Смирнов, а позднее в том же месяце он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов скончался в СИЗО от неизлечимой болезни.

В конце октября 2019 года дело в отношении Ральникова было направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.