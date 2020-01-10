Межрегиональный онкоцентр планируется построить в Нижнем Новгороде до 2025 года

10.01.20 17:01

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - Строительство межрегионального онкологического центра стоимостью около 9,5 млрд рублей планируется выполнить до 2025 года в поселке Новинки (в 2019 году вошел в состав Нижнего Новгорода, ранее Богородский район Нижегородской области - ИФ), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Реализация проекта планируется в два этапа: 2021-2024 гг. - первый этап; 2024 - 2025 гг. - второй этап. Подробности работ в рамках этих этапов пока не приводятся.

Финансирование предусмотрено из средств федерального и областного бюджетов с привлечением средств частных инвесторов на втором этапе, а также в рамках реализации государственно-частного партнерства.

Архитектурный совет при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области одобрил проект строительства онкологического центра.

Общая площадь объекта составляет около 65 тыс. кв.м. Центр будет состоять из шести блоков, объединенных между собой по всем этажам коммуникационно-транспортными связями.

В онкоцентре ежегодно смогут проходить лечение 30 тыс. пациентов из Нижегородской области и 3 тыс. - из других регионов.

Пациентам будет доступен весь спектр методов диагностики и лечения: радионуклидная диагностика, все виды медицинской визуализации, радиотерапия и радиохирургия, противоопухолевая лекарственная терапия, малоинвазивная хирургия, современные лабораторные методы диагностики, включая молекулярно-генетические методы исследования и дистанционные методики консультирования морфологических препаратов, современные телемедицинские технологии.

Стационар спроектирован на 260 хирургических и 160 терапевтических коек в 8 отделениях. Для проведения противоопухолевой лекарственной терапии предусмотрено отделение централизованного приготовления. В радиологическом блоке будут находиться 4 линейных ускорителя, ПЭТ - КТ с циклотроном, аппарат брахитерапии, КТ для планирования облучения. Операционный блок включает в себя 12 операционных, в том числе одну гибридную ангиографическую операционную, а также реанимационное отделение на 20 коек. Оснащение предусматривает проведение малоинвазивных органосохранных эндовидеоскопических операций всем категориям пациентов.

В состав лабораторного блока входят цитологическая, клиническая, морфологическая и молекулярно-генетическая лаборатории. В административно-поликлиническом блоке разместятся более 25 кабинетов приема врачей-онкологов, диагностические кабинеты отделений эндоскопии, функциональной и ультразвуковой диагностики, 2 цифровых маммографа и рентгендиагностических комплекса, цифровой флюорограф, 2 кабинета компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года совет по земельным и имущественным отношениям при облправительстве одобрил заявку ГКУ Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" на предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 87 тыс. кв. м для строительства областного онкологического центра. Строительство регионального онкологического центра в Богородском районе оценивалось тогда в сумму около 8 млрд рублей.