Число пострадавших в массовом ДТП под Пермью выросло до 12

10.01.20 17:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - Двенадцать человек, по уточненным данным, пострадали в массовой дорожной аварии на трассе в Пермском крае.

"По последним данным, пострадали 12 человек, из них шесть детей", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Собеседник агентства отметил, что детей отпустили домой после оказания медпомощи.

Трое взрослых госпитализированы, один получает амбулаторную помощь. Информация еще по двум пострадавшим взрослым уточняется.

Автобус и шесть автомобилей столкнулись днем в пятницу на Краснокамской объездной дороге (часть федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае).

В автобусе находились 36 пассажиров, часть из которых - участники спортивной команды из Чайковского в возрасте 10-11 лет.

Из-за аварии движение на этом участке трассы было перекрыто. В настоящее время дорога открыта, однако, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на участке есть затруднения в движении.