Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Временное решение: Минск и Москва продолжают переговоры по поставкам нефти
   
Ад вместо армии: срочник Рамиль Шамсутдинов объяснил причины расстрела сослуживцев
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
10.01.20 19:10

Развожаев: Севастопольский морской порт останется в собственности города

© РИА Новости. Михаил Климентьев
10 января. Interfax-Russia.ru - Решение о передаче ГУП "Севастопольский морской порт" в федеральную собственность отменено, он останется в собственности города, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев журналистам в пятницу.

"Принято важное для Севастополя решение: мы не будем федерализировать Севастопольский морской порт. Сегодня президент поддержал и министерство транспорта РФ. Он останется в ведении города, и мы попробуем его развивать как единый хозяйственный организм", - сказал Развожаев после совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел в Ялте президент России Владимир Путин.

Глава города считает, что порт получит "новый импульс" и "станет важным инструментом развития города" после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, которое запланировано на 1 июля 2020 года.

В апреле 2019 года правительство Севастополя сообщало, что "запущен процесс передачи ГУП "Севастопольский морской порт" в федеральную собственность", проведен кадастровый учет и государственная регистрация прав на здания, сооружения, а также земельные участки предприятия. Дмитрий Овсянников, занимавший на тот момент пост губернатора города, прогнозировал, что этот процесс может занять два-три года. Он пояснял, что это решение связано с желанием сохранить предприятие, которое оказалось в сложной экономической ситуации, за счет средств федерального бюджета.

В сентябре Развожаев, ставший губернатором вместо Овсянникова двумя месяцами ранее, заявил журналистам, что правительство города рассматривает возможность оставить Севастопольский морпорт в собственности города. "Есть ряд проектов и идей, которые я не готов пока озвучивать. Но если это будет успешно реализовываться, то, может быть, было бы целесообразнее морпорт оставить в собственности Севастополя", - сказал тогда губернатор.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным учредителем ГУП "Севастопольский морской порт" является правительство Севастополя в лице департамента экономического развития города. В 2018 году предприятие получило 294,8 млн рублей выручки (снижение на 3% по сравнению с 2017 годом) и 188,3 млн рублей чистого убытка (рост в 97 раз).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.01.20 16:38
Три фигуранта дела Baring Vostok останутся в СИЗО до середины февраля
.
  10.01.20 15:44
Генерал ВС РФ Чварков получил условный срок за мошенничество на 4,3 млн рублей
.
  10.01.20 14:04
В новогодние праздники Третьяковку посетили свыше 100 тысяч человек
.
  10.01.20 13:11
Москва поднялась на пятое место в рейтинге лучших городов мира
.
  10.01.20 12:53
Более 50 объектов в Москве исключены из списка долгостроев в 2019 году
.
  10.01.20 12:25
Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому
.
  10.01.20 12:09
Транзитное движение грузовиков в жилой зоне на юге и юго-западе Москвы запретят с 1 февраля
.
  10.01.20 11:42
Аэропорты Москвы в первую декаду января обслужили на 15% больше пассажиров, чем год назад
.
  10.01.20 08:58
ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка
.
  09.01.20 16:07
Проезд по части трассы Москва-Петербург подорожает с 9 января


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket