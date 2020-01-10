Развожаев: Севастопольский морской порт останется в собственности города

10.01.20 19:10

© РИА Новости. Михаил Климентьев

10 января. Interfax-Russia.ru - Решение о передаче ГУП "Севастопольский морской порт" в федеральную собственность отменено, он останется в собственности города, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев журналистам в пятницу.

"Принято важное для Севастополя решение: мы не будем федерализировать Севастопольский морской порт. Сегодня президент поддержал и министерство транспорта РФ. Он останется в ведении города, и мы попробуем его развивать как единый хозяйственный организм", - сказал Развожаев после совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел в Ялте президент России Владимир Путин.

Глава города считает, что порт получит "новый импульс" и "станет важным инструментом развития города" после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, которое запланировано на 1 июля 2020 года.

В апреле 2019 года правительство Севастополя сообщало, что "запущен процесс передачи ГУП "Севастопольский морской порт" в федеральную собственность", проведен кадастровый учет и государственная регистрация прав на здания, сооружения, а также земельные участки предприятия. Дмитрий Овсянников, занимавший на тот момент пост губернатора города, прогнозировал, что этот процесс может занять два-три года. Он пояснял, что это решение связано с желанием сохранить предприятие, которое оказалось в сложной экономической ситуации, за счет средств федерального бюджета.

В сентябре Развожаев, ставший губернатором вместо Овсянникова двумя месяцами ранее, заявил журналистам, что правительство города рассматривает возможность оставить Севастопольский морпорт в собственности города. "Есть ряд проектов и идей, которые я не готов пока озвучивать. Но если это будет успешно реализовываться, то, может быть, было бы целесообразнее морпорт оставить в собственности Севастополя", - сказал тогда губернатор.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным учредителем ГУП "Севастопольский морской порт" является правительство Севастополя в лице департамента экономического развития города. В 2018 году предприятие получило 294,8 млн рублей выручки (снижение на 3% по сравнению с 2017 годом) и 188,3 млн рублей чистого убытка (рост в 97 раз).