Граждан с зарплатой ниже двух МРОТ предлагается освободить от НДФЛ

13.01.20 08:58

© РИА Новости. Нина Зотина

13 января. Interfax-Russia.ru - Законопроект, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ граждан с доходом менее двух МРОТ, в понедельник направляется в правительство РФ для получения отзыва.

Инициатива подготовлена депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым Ярославом Ниловым и Борисом Пайкиным. "Мы сегодня направляем законопроект для получения официального отзыва кабмина", - сказал "Интерфаксу" Нилов.

Он сообщил также, что проект закона предлагает изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к проекту закона приводятся данные Росстата, согласно которым численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, в то время как во втором квартале 2018 года за чертой бедности проживало 12,5% населения, что "говорит о том, что количество бедных в нашей стране растет, а не снижается".

При этом депутаты отмечают, что "Росстат приводит сухие цифры, согласно которым количество людей за чертой бедности снижается или повышается не в результате экономического роста или роста реальных доходов населения, а в результате того, на каком уровне государство установит черту бедности в виде прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11 185 руб.".

"Если эту цифру еще увеличить, то бедных станет больше, а если уменьшить - то меньше, но сами люди, которые стоят за этими цифрами, бедными или малоимущими быть не перестанут без реальных мер поддержки", - считают авторы инициативы.

Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда.

С 1 января 2020 г. размер МРОТ составил 12 130 руб., поэтому граждане, которые получают заработную плату менее 24 260 руб., могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%, "что будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц", говорится в пояснительной записке.

В ней указывается, что "фактически подобный подход частично предусматривает введение "прогрессивной" шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков".

"Конечно, эксперты и главы отдельных регионов говорят о возможных проблемах в региональных бюджетах из-за выпадающих доходов от НДФЛ, но решить важные стратегические задачи, которые поставил президент, без затрат федерального бюджета сейчас уже не получится", - считают парламентарии.

При этом они отмечают, что "точную сумму денежных средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, в настоящее время определить невозможно, так как отсутствуют точные данные о количестве граждан, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета и бюджетов регионального и местного уровней, чей размер не превышает двух МРОТ".

Более того, не всем регионам потребуется компенсация выпадающих доходов от НДФЛ из федерального бюджета, указывают депутаты.

Говоря о зарубежной практике, они отмечают, что во многих странах НДФЛ имеет нулевую ставку, если доход гражданина составляет менее определенной суммы. Например, в Германии НДФЛ не взимается с граждан, чей годовой доход составляет менее 8820 евро на человека (то есть 17 640 евро для супружеской пары). В пересчете на рубли это составляет 51 450 рублей в месяц.