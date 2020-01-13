Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
На взятках: СКР уверен в коррупционном происхождении 8 млрд рублей, найденных у Захарченко
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
13.01.20 08:58

Граждан с зарплатой ниже двух МРОТ предлагается освободить от НДФЛ

© РИА Новости. Нина Зотина
13 января. Interfax-Russia.ru - Законопроект, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ граждан с доходом менее двух МРОТ, в понедельник направляется в правительство РФ для получения отзыва.

Инициатива подготовлена депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым Ярославом Ниловым и Борисом Пайкиным. "Мы сегодня направляем законопроект для получения официального отзыва кабмина", - сказал "Интерфаксу" Нилов.

Он сообщил также, что проект закона предлагает изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к проекту закона приводятся данные Росстата, согласно которым численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, в то время как во втором квартале 2018 года за чертой бедности проживало 12,5% населения, что "говорит о том, что количество бедных в нашей стране растет, а не снижается".

При этом депутаты отмечают, что "Росстат приводит сухие цифры, согласно которым количество людей за чертой бедности снижается или повышается не в результате экономического роста или роста реальных доходов населения, а в результате того, на каком уровне государство установит черту бедности в виде прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11 185 руб.".

"Если эту цифру еще увеличить, то бедных станет больше, а если уменьшить - то меньше, но сами люди, которые стоят за этими цифрами, бедными или малоимущими быть не перестанут без реальных мер поддержки", - считают авторы инициативы.

Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда.

С 1 января 2020 г. размер МРОТ составил 12 130 руб., поэтому граждане, которые получают заработную плату менее 24 260 руб., могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%, "что будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц", говорится в пояснительной записке.

В ней указывается, что "фактически подобный подход частично предусматривает введение "прогрессивной" шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков".

"Конечно, эксперты и главы отдельных регионов говорят о возможных проблемах в региональных бюджетах из-за выпадающих доходов от НДФЛ, но решить важные стратегические задачи, которые поставил президент, без затрат федерального бюджета сейчас уже не получится", - считают парламентарии.

При этом они отмечают, что "точную сумму денежных средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, в настоящее время определить невозможно, так как отсутствуют точные данные о количестве граждан, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета и бюджетов регионального и местного уровней, чей размер не превышает двух МРОТ".

Более того, не всем регионам потребуется компенсация выпадающих доходов от НДФЛ из федерального бюджета, указывают депутаты.

Говоря о зарубежной практике, они отмечают, что во многих странах НДФЛ имеет нулевую ставку, если доход гражданина составляет менее определенной суммы. Например, в Германии НДФЛ не взимается с граждан, чей годовой доход составляет менее 8820 евро на человека (то есть 17 640 евро для супружеской пары). В пересчете на рубли это составляет 51 450 рублей в месяц.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.01.20 14:46
Салют в честь освобождения Варшавы будет дан в пятницу в Москве
.
  13.01.20 11:20
Самыми активными по программе реновации стали пять районов столицы
.
  13.01.20 10:19
Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2022 году
.
  13.01.20 09:11
Хранение эвакуируемого автомобиля можно оплатить в приложении "Парковки Москвы"
.
  12.01.20 21:54
СКР: неправильные действия командира привели к катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево"
.
  10.01.20 16:38
Три фигуранта дела Baring Vostok останутся в СИЗО до середины февраля
.
  10.01.20 15:44
Генерал ВС РФ Чварков получил условный срок за мошенничество на 4,3 млн рублей
.
  10.01.20 14:04
В новогодние праздники Третьяковку посетили свыше 100 тысяч человек
.
  10.01.20 13:11
Москва поднялась на пятое место в рейтинге лучших городов мира
.
  10.01.20 12:53
Более 50 объектов в Москве исключены из списка долгостроев в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket