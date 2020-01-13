Более 300 дальневосточников прошли в региональный полуфинал "Лидеров России"

13.01.20 09:06

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

13 января. Interfax-Russia.ru - Победителей первого регионального полуфинала конкурса "Лидеры России", который проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, определят во Владивостоке 15-16 января.

"От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 9 644 заявки. Приглашение в полуфинал получили 330 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: Хабаровский край - 71 человек, Приморский край - 76, Амурская область - 30, Республика Бурятия - 39, Еврейская АО - 2, Республика Саха (Якутия) - 42, Камчатский край - 14, Сахалинская область - 24, Магаданская область - 9, Забайкальский край - 23 человека", - сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

Перед полуфиналом участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа в ходе повторного компьютерного тестирования, которое пройдет 14 января. Если конкурсант не сможет пройти повторное испытание, то его не допустят к дальнейшим очным соревнованиям.

15 и 16 января участникам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. В программе - мастер-классы, аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".

Всего пройдет 11 полуфиналов, из них восемь - региональных, а три - полуфиналы специализаций.

"Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Президент России Владимир Путин 4 октября 2019 года поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 годов. Старт был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус". На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило более 233,8 тыс. заявок из всех регионов России и еще 68 стран. Конкурс призван выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, пятеро - заместителями федеральных министров.