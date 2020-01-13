Хранение эвакуируемого автомобиля можно оплатить в приложении "Парковки Москвы"

13.01.20 09:11

© РИА Новости. Виталий Белоусов

13 января. Interfax-Russia.ru - Перемещение и хранение автомобиля на специализированной стоянке теперь можно оплатить в приложении "Парковки Москвы", сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"В приложении "Парковки Москвы" появилась новая функция: теперь с его помощью можно оплатить перемещение и хранение автомобиля на специализированной стоянке. Для того, чтобы оплатить эвакуацию автомобиля через приложение "Парковки Москвы", необходимо открыть раздел "Штрафы и эвакуации", после чего на экране отобразится информация о наличии или отсутствии у пользователя эвакуированных автомобилей. Далее следует выбрать нужный автомобиль и оплатить выставленный счет, следуя инструкциям", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ГКУ.

По словам собеседника агентства, в ведомстве постоянно дорабатывают и улучшают приложение "Парковки Москвы", чтобы оно стало более функциональным и удобным для столичных автомобилистов.

"Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение", - отметили в пресс-службе.