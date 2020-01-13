Елки со свалок Подмосковья будут отправляться на вторичную переработку

13.01.20 09:17

© РИА Новости. Виталий Белоусов

13 января. Interfax-Russia.ru - Выброшенные на несанкционированные свалки в Подмосковье новогодние ели будут переработаны в рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

"Найденные на несанкционированных свалках ели в Подмосковном регионе, также будут напрямую отправлены на вторичную переработку в рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь". Она стартует в области с 15 января и продлится в течение месяца до 15 февраля", - сказал собеседник агентства.

Деревья будут отправлены в специальные пункты приема елок, в Московской области будет открыто более 100 таких точек. В дальнейшем переработанная щепа пойдет на компост для посадки новых елей в ежегодной акции Подмосковья "Посади свое дерево".

В пресс-службе добавили, что для владельцев елочных базаров, не отправляющих нераспроданные деревья на переработку, предусмотрен штраф в размере до 150 тысяч руб.