Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
На взятках: СКР уверен в коррупционном происхождении 8 млрд рублей, найденных у Захарченко
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
13.01.20 09:26

Первые семьи в Забайкалье оформили дальневосточную ипотеку под 2%

© РИА Новости. Нина Зотина
13 января. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае начали выдавать первые ипотечные кредиты по льготной ставке 2%, сообщается на сайте правительства региона.

"Сегодня уже почти 250 забайкальцев обратились за ее получением, что показывает заинтересованность в федеральной программе. Есть и первые счастливцы, которым одобрена выдача ипотеки, 15 человек уже получают средства и приобретают жилье. Средний размер выданных кредитов составляет 3 млн рублей", -приводятся в сообщении слова губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

Дальневосточная ипотека под 2% на территории Забайкальского края начала предоставляться 15 декабря 2019 года.

Как сообщалось, льготная ипотека для дальневосточников введена по решению президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года во Владивостоке. Кредит могут получить молодые семьи - возраст супругов в которых составляет до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы "Дальневосточный гектар", которые взяли землю под индивидуальное жилищное строительство. Для получателей гектара нет возрастных ограничений.

Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке - в сельской местности.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.01.20 14:46
Салют в честь освобождения Варшавы будет дан в пятницу в Москве
.
  13.01.20 11:20
Самыми активными по программе реновации стали пять районов столицы
.
  13.01.20 10:19
Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2022 году
.
  13.01.20 09:11
Хранение эвакуируемого автомобиля можно оплатить в приложении "Парковки Москвы"
.
  12.01.20 21:54
СКР: неправильные действия командира привели к катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево"
.
  10.01.20 16:38
Три фигуранта дела Baring Vostok останутся в СИЗО до середины февраля
.
  10.01.20 15:44
Генерал ВС РФ Чварков получил условный срок за мошенничество на 4,3 млн рублей
.
  10.01.20 14:04
В новогодние праздники Третьяковку посетили свыше 100 тысяч человек
.
  10.01.20 13:11
Москва поднялась на пятое место в рейтинге лучших городов мира
.
  10.01.20 12:53
Более 50 объектов в Москве исключены из списка долгостроев в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket