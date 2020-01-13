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13.01.20 09:26
Первые семьи в Забайкалье оформили дальневосточную ипотеку под 2%
"Сегодня уже почти 250 забайкальцев обратились за ее получением, что показывает заинтересованность в федеральной программе. Есть и первые счастливцы, которым одобрена выдача ипотеки, 15 человек уже получают средства и приобретают жилье. Средний размер выданных кредитов составляет 3 млн рублей", -приводятся в сообщении слова губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
Дальневосточная ипотека под 2% на территории Забайкальского края начала предоставляться 15 декабря 2019 года.
Как сообщалось, льготная ипотека для дальневосточников введена по решению президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года во Владивостоке. Кредит могут получить молодые семьи - возраст супругов в которых составляет до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы "Дальневосточный гектар", которые взяли землю под индивидуальное жилищное строительство. Для получателей гектара нет возрастных ограничений.
Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке - в сельской местности.
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