Модернизированные танки Т-72Б3М поступят в танковую дивизию ЦВО на Урале

13.01.20 09:35

© РИА Новости. Константин Михальчевский

13 января. Interfax-Russia.ru - Партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М поступит на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, в 2020 году, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Отличительными особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель в 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора", - говорится в сообщении

Кроме того, модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.