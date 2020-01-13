Счетная палата: более 20 регионов не приведут свои трассы в норму по нацпроекту безопасных автодорог к 2024г

13.01.20 09:38

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

13 января. Interfax-Russia.ru - Более 20 из почти 60 регионов РФ, которые в соответствии с нацпроектом безопасных автодорог должны повысить процент находящихся в нормативном состоянии трасс к 2024 году, не справятся с задачей в срок, полагает Счетная палата.

"Анализ плановых значений показал, что в период реализации федерального проекта "Дорожная сеть" к 2024 году 21 субъект РФ не достигнет запланированного показателя (по приведению дорог в нормативное состояние - ИФ) - 50,9 %. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет составлять от 24,8 % до 48,8 % (Саратовская область - 24,7 %, Архангельская область - 29,1 %, Тверская область - 33,7 %, Республика Марий Эл - 35,1 % и другие)", - говорится в докладе ведомства о ходе реализации нацпроекта.

При этом, отмечает Счетная палата, у 26 регионов базовое значение соответствующего показателя уже превышает 50% (Свердловская область - 50,1 %, Тюменская область - 61,4 %, Красноярский край - 71,4 %, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 84,1 % и другие).

Таким образом, из 59 субъектов, показатели которых пока не достигли целевых по нацпроекту, с поставленными задачами не справятся более трети.

"Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационному состоянию, начиная с 2014 года, ежегодно уменьшалась в среднем на 1-2%. Однако по итогам 2018 года данный показатель охарактеризовался отрицательной динамикой. Вместе с тем объем бюджетных ассигнований дорожных фондов РФ и их исполнение за указанный период ежегодно увеличивались", - отмечает ведомство.

В докладе упоминается, что в соответствии с поручением президента от декабря 2012 г. предполагалось удвоить строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с 2002-2012 гг. Однако по итогам 2018 г. объем строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения сократился по сравнению с 2017 г. на 72,4 км и составил только 1,25 тыс. км.

"Анализ региональных проектов показал, что у ряда субъектов РФ снижаются показатели объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в 2019 году по сравнению с 2017 и 2018 годами", - отмечает Счетная палата, имея в виду данные на начало ноября 2019 г.

В докладе также отмечается, что у 36 регионов в 2019 году объем расходов муниципальных дорожных фондов на 1 км автодорог снизился по сравнению с 2018 годом (Астраханская область в 2018 году - 431,6 тыс. рублей, в 2019 году - 108,8 тыс. рублей; Омская область - 345,0 тыс. рублей, 179,8 тыс. рублей; Чувашская Республика - 470,6 тыс. рублей, 378,4 тыс. рублей соответственно). Кроме того, в 38 регионах сложился средний объем бюджетных ассигнований, составляющий менее 300 тыс. рублей на 1 км автодорог.

На 1 января 2019 года общая протяженность автодорог в РФ составляла 1,529 млн км, из них федерального значения - 54,3 тыс. км, регионального или межмуниципального - 510,4 тыс. км, местного значения - 964,6 тыс. км, говорится в докладе Счетной палаты.