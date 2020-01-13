Глава Иркутской области поручил найти источник сброшенных в Ангару сточных вод

13.01.20 09:41

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 января. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил провести проверку в связи со сбросом, предположительно, неочищенных сточных вод в реку Ангару в Иркутске, видео которого появилось накануне в социальных сетях, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Глава региона распорядился принять необходимые меры для установления источника залпового сброса, а также провести необходимые исследования в акватории Ангары, оценить возможный экологический ущерб", - говорится в пресс-релизе.

Сброс жидкости неизвестного происхождения был зафиксирован в акватории Ангары в поселке Боково Ленинского городского округа Иркутска. Местные жители сняли на видео поток мутной жидкости и выложили в социальные сети. Есть предположение, что это неочищенные бытовые стоки, поступающие по незаконно подведенному к реке трубопроводу.

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, региональной службы охраны природы и озера Байкал, других государственных контролирующих органов.

"Пробы воды в месте, где был зафиксирован сброс, сегодня возьмут специалисты", - уточняется в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, Кобзев поручил и.о. председателя облправительства Руслану Болотову и и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Андрею Крючкову взять ситуацию под личный контроль и донести до населения важность своевременного информирования контролирующих органов о подобного рода нарушениях.

Кобзев также поручил определить все хозяйствующие субъекты, которые производят сброс сточных вод в Ангару, и усилить контроль за их деятельностью, чтобы исключить негативное влияние на экосистему.