|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.01.20 09:45
Пассажиропоток тюменского аэропорта "Рощино" в 2019г вырос на 3,1%
На внутренних линиях пассажиропоток возрос на 4,1% - до 1 млн 831,683 тыс. человек, на международных - сократился на 5,8%, до 207,325 тыс. человек.
Количество транзитных пассажиров увеличилось на 25,5% и достигло 8 тыс. 493 человек.
Как сообщалось, в 2019 году аэропорт "Рощино" планировал обслужить около 2,15 млн пассажиров.
"Рощино" - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.
"Новапорт" (принадлежит на паритетных началах группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital) в конце 2014 года купил 100% аэропорта "Рощино" у структур, близких к авиакомпании "ЮТэйр". Холдинг планирует развивать в "Рощино" крупный региональный хаб.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket