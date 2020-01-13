Пассажиропоток тюменского аэропорта "Рощино" в 2019г вырос на 3,1%

13.01.20 09:45

© РИА Новости. Сергей Русанов

13 января. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Рощино" (Тюмень) в 2019 году увеличило пассажиропоток на 3,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 47,5 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в компании.

На внутренних линиях пассажиропоток возрос на 4,1% - до 1 млн 831,683 тыс. человек, на международных - сократился на 5,8%, до 207,325 тыс. человек.

Количество транзитных пассажиров увеличилось на 25,5% и достигло 8 тыс. 493 человек.

Как сообщалось, в 2019 году аэропорт "Рощино" планировал обслужить около 2,15 млн пассажиров.

"Рощино" - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.

"Новапорт" (принадлежит на паритетных началах группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital) в конце 2014 года купил 100% аэропорта "Рощино" у структур, близких к авиакомпании "ЮТэйр". Холдинг планирует развивать в "Рощино" крупный региональный хаб.