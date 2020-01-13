Около 30 новых поездов запустят на участке Москва-Мытищи с 13 января

13.01.20 09:57

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 января. Interfax-Russia.ru - Дополнительные поезда начнут курсировать между Москвой и станцией Мытищи после завершения строительства нового железнодорожного пути 13 января, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области в воскресенье.

"ОАО "РЖД" завершило строительство 5 главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская - Мытищи. Это позволит с 13 января по рабочим дням запустить дополнительные поезда между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад", - говорится в сообщении.

На участке начнут курсировать 27 дополнительных пригородных поездов, из них шесть составов - экспрессы. У 26 электричек изменится количество остановок.

Строительство 5-го главного пути на участке Москва - Мытищи входит в программу по модернизации Ярославского направления и комплексного развития центрального транспортного узла. В программу также входит строительство 4-го главного пути на участке Мытищи - Пушкино и 3-го пути на участке Мытищи - Болшево. Последний участок планируется достроить в 3 квартале 2020 года.

Работы на Ярославском направлении начались в 2013 году. За 7 лет было построено около 50 км железнодорожных путей, 8 железнодорожных мостов и путепроводов, проведена реконструкция почти 16 км существующих линий. Для пассажиров было построено 6 новых платформ на станциях Москва - Ярославкая, Лосиноостровская, Перловская, Тайннинская, Строитель, Челюскинская и реконструировано 4 платформы на станциях Маленковская, Тарасовская, Клязьма и Мамонтовкая, а также было построено и реконструировано восемь пешеходных мостов и семь тоннелей.

Комплекс работ обеспечит возможность запуска маршрута МЦД-5 от Пушкино до Домодедово, который соединит Ярославское и Павелецкое направления. Запуск МЦД-5 улучшит транспортное обслуживание для 2,4 млн жителей Москвы и Московской области.