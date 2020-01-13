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13.01.20 10:01

Якутск получит более 4 млрд руб. из федерального бюджета на строительство онкоцентра

© РИА Новости. Владимир Астапкович
13 января. Interfax-Russia.ru - Более 4,2 млрд рублей направят из федерального бюджета за три года на строительство второй очереди онкологического центра в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ. В документе утверждено распределение субсидий, предоставляемых регионам в 2020 - 2022 годах в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

"В бюджет Якутии в 2020 году поступит более 1,811 млрд рублей, в 2021 году - более 970 млн рублей, в 2022 году - более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, строительство республиканского онкологического диспансера на 210 коек с радиологическим отделением на 60 коек и хозблоком идет в Якутии с сентября 2017 года. В 2014 году стоимость строительства объекта оценивалась в 5 млрд 879 млн рублей.

Глава Якутии Айсен Николаев предлагал, чтобы онкологический диспансер и кардиоцентр с 2020 года строился за счет федеральных средств по национальному проекту "Здравоохранение".

В конце декабря 2018 года после реконструкции открылось здание радиологического отделения Якутского республиканского онкологического диспансера в Якутске. В январе 2019 года проект строительства онкоцентра получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

"В 2019 году работа по дальнейшему строительству второй очереди онкодинспансера продолжится за счет средств республики, а с 2020 года, мы надеемся, строительство выйдет на федеральный уровень. Тогда к 2022 году в Якутии появится новое здание онкоцентра", - сообщал Николаев.

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