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13.01.20 10:19
Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2022 году
"Работы по реконструкции Каховской линии планируется проводить в два этапа: сначала в 2021 году будет открыта станция "Каховская". А на втором этапе, в 2022 году, будет открыт участок "Варшавская" - "Каширская" вместе с Восточным участком БКЛ", - рассказал Бочкарев.
Он отметил, что в настоящее время здесь ведутся работы по демонтажу инженерных систем и ведется архитектурная отделка станций, а также проводится подготовка для проходки соединительной ветки с электродепо "Замоскворецкое".
Бочкарев напомнил, что реконструкция Каховской линии необходима для ее включения в Большое кольцо - станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" станут станциями БКЛ.
Полностью интервью Андрея Бочкарева можно прочитать на портале "Интерфакс-Недвижимость".
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