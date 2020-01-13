Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2022 году

13.01.20 10:19

© РИА Новости. Евгений Самарин

13 января. Interfax-Russia.ru - Включение трех станций Каховской линии метро в Большое кольцо подземки состоится через три года, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в понедельник.

"Работы по реконструкции Каховской линии планируется проводить в два этапа: сначала в 2021 году будет открыта станция "Каховская". А на втором этапе, в 2022 году, будет открыт участок "Варшавская" - "Каширская" вместе с Восточным участком БКЛ", - рассказал Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время здесь ведутся работы по демонтажу инженерных систем и ведется архитектурная отделка станций, а также проводится подготовка для проходки соединительной ветки с электродепо "Замоскворецкое".

Бочкарев напомнил, что реконструкция Каховской линии необходима для ее включения в Большое кольцо - станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" станут станциями БКЛ.

Полностью интервью Андрея Бочкарева можно прочитать на портале "Интерфакс-Недвижимость".