Хабаровск в 2020 году получит более 2,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов

13.01.20 10:20

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 января. Interfax-Russia.ru - Реализация четырех основных национальных программ продолжится в Хабаровске в 2020 году, город получит более 2,5 млрд рублей финансирования, сообщил журналистам мэр города Сергей Кравчук.

"Самую большую часть средств - 1,6 млрд рублей планируется получить на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги", - сказал Кравчук на пресс-конференции в Хабаровске.

Также, по его словам, на расселение ветхого жилья будет выделено около 195 млн рублей из федерального бюджета, в рамках нацпроекта "Образование" на строительство школы в Волочаевском городке - 629 млн рублей.

Еще 57 млн рублей будет выделено в рамках нацпроекта "Демография".

Как сообщалось, на реализацию нацпрограмм в Хабаровском крае в 2020 году будет выделено 9,3 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Деньги направят на улучшения демографической ситуации, развитие здравоохранения, обеспечение жильем и другое.

Всего в регионе действуют 52 программы по реализации национальных проектов.