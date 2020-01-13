"Парковое агентство" создано в Ленинградской области

13.01.20 10:22

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 января. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области создано "Парковое агентство", которое будет обеспечивать сохранение, следить за использованием и популяризировать объекты культурного наследия.

Как сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник, соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко.

"Первыми в ведение "Паркового агентства" войдут Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района. Уже заключены договоры на дендрологию и вывоз мусора. В Тайцах расчищены дорожки и организована прогулочная тропа. В этом году парк планирует принять первых посетителей. В Приоратском парке ведется работа по определению мест, где можно проводить массовые мероприятия", - говорится в сообщении.

В ведение нового учреждения войдут ансамбли, в том числе произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Также "Парковое агентство" будет обеспечивать проведение научно-исследовательских работ по изучению исторических парков.

Функции и полномочия учредителя агентства будет исполнять комитет по культуре Ленинградской области.