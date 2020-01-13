Превышение ПДК по сероводороду зафиксировано в Оренбуржье

13.01.20 10:46

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 января. Interfax-Russia.ru - Выброс сероводорода произошел в Оренбургской области в понедельник из-за разгерметизации трубопровода, обращений жителей к медикам не зафиксировано, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

В 10:40 спасателям поступила информация о том, что сработали несколько автоматических датчиков загазованности на территории ООО "Газпромнефть Оренбург", расположенных в районе населенного пункта Бердянка Оренбургского района.

"Передвижной лабораторией во время обследования территории на трассе "Оренбург-Беляевка" в районе 39-го км между н.п. Казачий и н.п. Самородово зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в шесть раз", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, "на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения произошла разгерметизация трубопровода на выкидной линии от скважины до входного коллектора".

"В настоящее время проведено отсечение аварийного участка нефтепровода, ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению аварии", - говорится в сообщении.

На место выехали специалисты экологической службы и передвижной лаборатории ООО "Газпромнефть Оренбург".

Жители к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия из-за выброса сероводорода не обращались.

В управлении корпоративных коммуникаций ООО "Газпромнефть-Оренбург" агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили, что в понедельник на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения "Газпромнефть-Оренбурга" произошла разгерметизация трубопровода.

"Ведутся восстановительные работы. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет", - говорится в комментарии управления.