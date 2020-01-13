Объем производства продукции АПК в Башкирии в 2019г вырос на 6,6%

13.01.20 10:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 января. Interfax-Russia.ru - Объем валового производства сельскохозяйственной продукции в Башкирии по итогам 2019 года, по предварительной оценке, вырос по сравнению с показателем 2018 года на 6,6%, до 161 млрд рублей, сообщил заместитель премьер-министра регионального правительства Ильшат Фазрахманов на оперативном правительственном совещании в понедельник.

"По предварительной оценке, объем валовой продукции в 2019 году в действующих ценах составит 161 млрд рублей, это 106,6% (к показателю 2018 года - ИФ). Прогнозный индекс валовой продукции - 101,6% или "плюс" 2,2 процентного пункта к уровню 2018 года", - сказал он.

Комментируя итоги деятельности регионального АПК в 2019 году, вице-премьер уточнил, что объем производства зерновых и зернобобовых культур превысил 3,2 млн тонн (при потребности в 3 млн тонн), молока - 1,6 млн тонн (1,3 млн тонн), в том числе товарного - 736 тыс. тонн, мяса в живом весе - 404,6 тыс. тонн (455,4 тыс. тонн), яиц - 1,04 млрд штук (1,05 млрд штук), масличных культур - 460 тыс. тонн (98,5 тыс. тонн), сахарной свеклы - 1,7 тыс. тонн (895 тыс. тонн), овощей - 290 тыс. тонн (567 тыс. тонн), картофеля - 848,5 тыс. тонн (365 тыс. тонн).

По словам вице-премьера, потребность в зерновых в республике увеличивается: в 2019 году вырос объем потребления продукции у свиноводов и птицеводов, новые производства которых вышли на полную мощность.

В то же время, отметил Фазрахманов, "не обеспечена потребность в мясе в живом весе, несмотря на перепроизводство говядины, дефицит мяса птицы и свинины".

"Видим проблему в том, что большой объем (говядины - ИФ) поступает в республику в виде блочной продукции из Аргентины, Уругвая, Бразилии. Мы (власти региона - ИФ) принимаем необходимые меры, хотя экономические факторы затрудняют работу: такой импорт на 30% дешевле продукции местного производства", - пояснил он.

В рамках господдержки развития АПК из бюджетов обоих уровней направлено 5,3 млрд рублей, "также организациями АПК республики активно использовался федеральный механизм льготного кредитования, в рамках него аграриями привлечено 7,3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов и 14 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов".

"В минувшем году мы активизировали работу по привлечению внутренних и внешних инвесторов. На совещаниях в формате "Инвестиционный час" было рассмотрено 48 проектов общей стоимостью 166,6 млрд рублей, по итогам реализации которых планируется создать более 7 тыс. новых рабочих мест. На 2020 год подготовлено (к реализации - ИФ) 20 проектов. Планируем, что в течение года будет в работе 40 проектов, с учетом начатых в предыдущие годы. У нас земля есть, кадры есть, соответственно, есть потенциал для появления новых инвестпроектов", - добавил вице-премьер.