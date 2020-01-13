ФСБ упростила порядок выхода судов и рыболовства у берегов Крыма

13.01.20 10:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 января. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба безопасности РФ внесла изменения в законодательство, упрощающие порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым в понедельник.

Поправки в приказ ФСБ от 2007 года "Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим" коснулись раздела "Черное море".

Изменения в документ вступили в силу в декабре 2019 года.

Погранрежим теперь не устанавливается "в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Прибойный - мыс Тарханкут, мыс Урет - точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12‘12 северной широты, 33°08‘48 восточной долготы), мыс Евпаторийский - мыс Лукулл - мыс Херсонес, мыс Фиолент - мыс Айя - надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23‘07 северной широты, 33°44‘28 восточной долготы) - мыс Николая - мыс Троицы, мыс Опасный - мыс Айтодор - мыс Аю-Даг, мыс Чикен - мыс Меганом, мыс Толстый - мыс Киик-Атлама - мыс Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00‘46 северной широты, 35°57‘19 восточной долготы) - скалы Корабль-Камень - мыс Кыз-Аул", говорится в пресс-релизе.

Ранее владельцы плавательных средств, чтобы отойти от берега (будь то морская прогулка по бухте или популярные морские турмаршруты с выходом из нее), обязаны были уведомлять пограничный орган о своих намерениях: цель, время, место отхода и возвращения, в том числе темное или светлое время суток, - так как на эти акватории распространялись правила пограничного режима.

"Таким образом, вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства", - отмечают крымские пограничники.

При этом подчеркивается, что если капитан судна решит выйти за пределы указанных выше зон, то он в обязательном порядке должен будет соблюдать правила погранрежима.